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Россиянин пытался вскрыть банкомат овощечисткой

В Чувашии будут судить мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат овощечисткой

Житель Чувашии попал под суд после неудачной попытки кражи из банкомата. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Преступление, попавшее на камеру видеонаблюдения, произошло в отделении банка в Канаше. 8 сентября неизвестный проник в открытое на ночь помещение и, вооружившись принесенными с собой отверткой, плоскогубцами и овощечисткой, стал вскрывать банкомат, в котором на тот момент находились более 4 млн рублей.

Старания злоумышленника не увенчались успехом, а вскоре его действия заметил охранник, который сообщил об этом вору. В итоге последний покинул офис банка без добычи.

Личность преступника оперативно установили. Им оказался 46-летний местный житель, который был задержан, несмотря на предпринятую им попытку конспирации. Ему предъявили обвинение в покушении на кражу в особо крупном размере. В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин быстрее чем за минуту.

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