Детектив назвал четыре признака неверности

Частный детектив из агентства Bond Rees Private Investigations Аарон Бонд перечислил четыре признака, указывающие на неверность партнера. Об этом пишет The Sun.

По словам Бонда, тому, кто подозревает партнера в измене, следует обратить внимание на то, как часто он держит в руках свой телефон. Детектив подчеркнул, что изменники всегда держат телефон при себе и не позволяют своим партнерам пользоваться гаджетами.

Бонд отметил, что изменники также часто меняют пароли на телефонах.

«Следует посмотреть, как они кладут телефон, когда им не пользуются. Если они кладут его экраном вниз, то, вероятно, они что-то скрывают», — пояснил детектив.

Кроме того, изменник может избегать общества своей второй половинки. Также неверный супруг или неверная супруга могут перестать рассказывать о своей повседневной жизни, скрывая роман на стороне.

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