Россияне рассказали об отношении к спорному контенту

По мнению 83% россиян, потребление жестокого контента так или иначе может повлиять на поведение в жизни. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, которое проходило на ресурсах медиахолдинга с 7 по 13 декабря. В опросе приняли участие 182 394 интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.

Отмечается, что 45% ответивших так уверены, что к такому восприимчивы все зрители, независимо от возраста, 38% – только дети и подростки. При этом 17% не наблюдают каких-либо последствий.

Исследование показало, что 74% респондентов, которые не верят в какое-либо влияние контента на поведение и качества человека, обосновывают свою позицию воздействием воспитания и окружения. Полезной организацию дискуссий вокруг спорных произведений считают 9%, столько же (9%) уверены, что это контент подстраивается под запросы зрителей, а не наоборот. Оставшиеся 8% не понимают, как можно всерьез обсуждать выдуманные истории.

В свою очередь, 37% респондентов, которые считают жестокий контент вредным для всех, выступают за запреты подобных произведений, При этом против таких запретов, потому что это опыт, выступают 32%. 18% советуют производить качественный контент на другие темы, а 13% придерживаются правила «не нравится – не смотри».

Большинство (41%) респондентов, которые волнуются именно за детей и подростков, утверждают, что нужно составлять привлекательную конкуренцию жестокому контенту. За регулирование на разных этапах создания выступают 23%, а за соблюдение возрастных ограничений — 17%. 19% считают, что доступ детей к контенту – это ответственность родителей, а не авторов.

Кроме того, 45% респондентов признались, что в их жизни были художественные произведения, которые кардинально изменили их взгляды и поведение в ту или иную сторону, а у 55% такого опыта не было.

Большинству (63%) художественные произведения помогли развиваться и расти как личности. Однако 37% расценили такое влияние отрицательно в разные моменты их жизни.