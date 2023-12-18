В Петербурге опровергли сообщения о гибели дворника из-за падения льда с крыши

Мужчина, погибший из-за падения льда с крыши на проспекте Мечникова в Санкт-Петербурге, не работал дворником в местной управляющей компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

«Сегодня, 18 декабря, около пяти часов утра на улице Мечникова, дом 10 наледь упала на гражданина 1992 года рождения, который в это время находился у входа в магазин, расположенного на первом этаже этого дома. Гражданин получил травмы, не совместимые с жизнью. Погибший не работал дворником «Жилкомсервиса», как об этом ранее писали СМИ. Он действительно был в брендированной куртке, но на куртке написано название другого предприятия», — объяснили в администрации района.

Там отметили, что крышу здания очищали от наледи за два дня до происшествия.

«Наледь, предположительно, упала с крыши остекленного балкона на седьмом этаже. Жилой многоквартирный дом 1965 года постройки с плоской крышей. Карнизные свесы, которые там установлены по проекту, очистили 16 декабря. Об этом есть документы, фотофиксация и так далее. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, выясняют все обстоятельства происшедшего», — заключили в пресс-службе.

О том, что в Санкт-Петербурге из-за падения глыбы льда с крыши погиб мужчина, сообщает «Фонтанка». Тело обнаружил прохожий на ступеньках продуктового магазина рано утром. Изначально СМИ идентифицировали погибшего, как одного из местных дворников.

Ранее в Петербурге посетитель салона связи выстрелил из пневматики в лицо продавцу.