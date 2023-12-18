В Туапсе ребенок проглотил батарейку, у него диагностировали ожог пищевода

В Туапсе 3-летняя девочка получила ожог пищевода, проглотив батарейку. Об этом сообщают »Туапсинские вести».

По информации издания, родители проглотившего батарейку ребенка оперативно обратились за медицинской помощью. Между попаданием источника питания в организм девочки и операцией по извлечению инородного тела прошло около пяти часов.

Батарейка находилась в нижней трети пищевода и успела окислиться, сообщает издание. Девочка получила ожог пищевода.

«Сейчас ребенок в больнице, лечим гастропротекторами и обволакивающими препаратами. Думаю, через пару дней уже будет дома, дадим рекомендации по питанию и необходимые меры реабилитации», — рассказал завотделением эндоскопии Гор Саакян, передают «Туапсинские вести».

Сообщается, что тем же вечером в отделение доставили 7-летнего мальчика, который тоже проглотил батарейку. Ему оказали помощь, ребенок проходит медреабилитацию.

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