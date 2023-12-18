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Залужный подтвердил новость о прослушке у него в кабинете

Залужный: прослушку нашли не только у меня в кабинете

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что у него в кабинете нашли подслушивающее устройство. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушку]. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли», — сообщил Залужный, который также уточнил, что прослушку обнаружили не только у него.

О том, что в одном из кабинетов главкома ВСУ под столом нашли подслушивающее устройство, 17 декабря написало «РБК Украина». Пока экспертам не удалось установить, из каких элементов был сделан «жучок», однако прослушка якобы не функционировала.

Сообщалось, что похожее устройство также нашли у личного помощника Залужного Константина Бушуева.

Информацию о прослушке главкома и его помощника подтвердила служба безопасности Украины. Заведено уголовное дело по факту незаконного использования техники для получения информации.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев озвучил, кто мог организовать прослушку Залужного.

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