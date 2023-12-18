Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Заполярье более 21 тыс. человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии

МЧС: Кандалакша в Мурманской области осталась без горячей воды и теплоснабжения

close
100%
Depositphotos

Более 21 тыс. жителей города Кандалакши в Мурманской области остались без отопления и горячей воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что свыше 190 многоквартирных жилых домов, восемь детских садов и три школы отключены от теплоснабжения.

«В 11:55 мск поступила информация об отключении <…> в Кандалакше Мурманской области», — отметили в МЧС.

Глава Кандалакшского муниципального района Александр Самарин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что контролирует ситуацию.

«<…> обеспечена циркуляция тепловой сети, питание теплосети переключено на резервный трубопровод», — подчеркнул он.

По словам главы района, дополнительное оборудование «находится в процессе запуска».

В городе с населением 26,5 тысячи человек 18 декабря синоптики прогнозируют более 10 градусов мороза.

До этого стало известно, сколько россиян остаются без электричества из-за непогоды.

Ранее на Урале десятки тысяч человек остались без воды и тепла.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами