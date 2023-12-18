В Заполярье более 21 тыс. человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Более 21 тыс. жителей города Кандалакши в Мурманской области остались без отопления и горячей воды из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что свыше 190 многоквартирных жилых домов, восемь детских садов и три школы отключены от теплоснабжения.

«В 11:55 мск поступила информация об отключении <…> в Кандалакше Мурманской области», — отметили в МЧС.

Глава Кандалакшского муниципального района Александр Самарин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что контролирует ситуацию.

«<…> обеспечена циркуляция тепловой сети, питание теплосети переключено на резервный трубопровод», — подчеркнул он.

По словам главы района, дополнительное оборудование «находится в процессе запуска».

В городе с населением 26,5 тысячи человек 18 декабря синоптики прогнозируют более 10 градусов мороза.

До этого стало известно, сколько россиян остаются без электричества из-за непогоды.

Ранее на Урале десятки тысяч человек остались без воды и тепла.