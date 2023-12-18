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В Петербурге дворник серьезно пострадал от упавшей на него сосульки

В Петербурге дворник получил травму головы из-за упавшей на него сосульки

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Shutterstock

В Петербурге на мужчину упали травмировавшие его сосульки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Калининском районе, на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы. Крышу одного из домов не очистили достаточно хорошо, из-за чего на 31-летнего мужчину в куртке ЖКС упали снег и лед.

В результате петербуржец получил травму головы. Приезда скорой помощи пострадавший не дождался.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят все необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Воронеже снег с крыши накрыл ребенка в коляске.

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