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В Испании сочли маловероятной победу Украины в конфликте с РФ

RTVE: победа Украины в конфликте с Россией маловероятна

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте с Россией. К такому выводу пришел испанский телеканал RTVE.

«Победа Украины в конфликте с каждым днем кажется все более маловероятной», — цитирует РИА Новости сообщение канала.

Журналисты также опубликовали комментарий вице-адмирала в отставке Хосе Мануэля Санхурхо. По мнению военного, Киеву не удастся выдержать «войну на истощение».

До этого о том, что РФ уже одержала победу в конфликте на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер. По его словам, «если понадобится, от Украины ничего не останется».

О невозможности победы Украины говорили и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже с поддержкой западных стран военный и экономический потенциал Киева никогда не сравнится с российским, поэтому сопротивление Украины бесполезно.

Ранее в Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса.

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