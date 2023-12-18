В Красноярске задержали правозащитницу Ольгу Суворову

В аэропорту Красноярска задержали правозащитницу, участницу движения «Мягкая сила» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Ольгу Суворову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мягкой силы».

В сообщении говорится, что Суворова возвращалась со встречи в Москве.

По информации канала, поводом для задержания стало то, что она якобы написала ложный донос на оперуполномоченного экономического отдела МВД с целью проведения доследственной проверки. Как считает «Мягкая сила», это может быть связано с событиями в октябре этого года, тогда Суворова заявила, что на нее напал сотрудник полиции.

В данный момент Ольга Суворова находится у следователя вместе со своим адвокатом. От дачи показаний она отказалась по состоянию здоровья, ей вызывали скорую помощь из-за повышения давления.

До этого сообщалось, что Басманный районный суд города Москвы продлил до 13 марта меру пресечения адвокату Игорю Сергунину, которого обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.