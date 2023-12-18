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В Госдуме предрекли снижение цен на отдых в гостевых домах

Депутат Костенко: отдых в гостевых домах может стать доступнее

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Shutterstock

Легализация гостевых домов в упрощенном порядке после принятия соответствующего законопроекта может сделать отдых в них дешевле. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред Комитета по туризму Наталья Костенко.

По ее словам, после оформления гостевых домов владельцы смогут легально работать и рекламировать свои услуги, а также рассчитывать на поддержку государства. Такие меры позволят сделать размещение в них более доступным, считает депутат.

«Мы рассчитывали принять этот законопроект до конца года, но процесс затянулся. Сейчас собираем поправки ко второму чтению, активно работаем по этому вопросу с Минэкономразвития. Серьезных замечаний нет, но некоторые изменения все-таки планируются», — отметила Костенко.

В сентябре газета «Известия» писала, что Госдума планировала рассмотреть варианты по легализации гостевых домов для размещения туристов осенью. В настоящее время законодательство не позволяет предоставлять услуги туристам в индивидуальных жилых домах, что приводит к наличию большого числа нелегальных гостиниц. Только в Крыму существуют около 9 тысяч таких гостевых домов с примерно 70 тысячами номеров, отмечали в издании.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали бум спроса на детский туризм.

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