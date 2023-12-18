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Бойцов СВО отказались заселять в российский отель

Mash: в отеле Ростовской области отказались заселять трех бойцов СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Миллерово Ростовской области отказались заселять в отель военнослужащих, возвращавшихся из отпуска в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канале Don Mash.

Организатор перевозок рассказала, что в заранее забронированном отеле отказались заселять троих военнослужащих. Они планировали остаться на ночевку в Миллерово, а с утра поехать дальше. В итоге бойцам пришлось искать новое место и отправиться спать в Каменск.

На вопросы журналистов хозяйка отеля ответила, что старается не заселять военнослужащих. По ее словам, солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор, отпугивая других посетителей гостиницы. Женщина добавила, что также отменяет бронь номера, если узнает, что она оформлена военными.

Другой резонансный инцидент произошел ранее в Омске. Там бойцы СВО обвинили директора школы в отказе повесить мемориальную доску, они обратились к мэру.

Они заявили, что согласовали инициативу установить доску с местными властями и военкоматом, но получили отказ непосредственно от администрации учебного заведения.

Ранее сообщалось, что россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 млн рублей.

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