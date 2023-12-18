Учительница рассказала о бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

Классный руководитель российского военнослужащего Романа Рудакова, который оставил послание на стене дома в Марьинке, рассказала о том, каким он был. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находились девять тел.

По словам педагога, в школе Роман вел себя скромно, был воспитанным молодым человеком, никогда не не становился участником конфликтов, одноклассники его уважали. Также юноша всегда заботился о своем младшем брате, у которого были проблемы со зрением.

Одноклассница Рудакова рассказала, что он был очень ответственным, добрым, помнил только хорошее, ни на кого не обижался, всегда помогал просящим о помощи. Любил историю и являлся настоящим патриотом.

26 декабря Роману Рудакову исполнилось бы 22 года. Он служил в Марьинке в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.