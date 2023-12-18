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В Петербурге ищут мужчину, залившего дверь военкора монтажной пеной

МВД ищет залившего пеной дверь квартиры военкора в Петербурге

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают человека, залившего монтажной пеной входную дверь в квартиру в Красносельском районе. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

По информации портала, сообщение о порче двери поступило 17 декабря в 13:42 часов мск.

«Петербургской полицией проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания подозреваемого в противоправных действиях», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Петербурге неизвестные залили пеной двери в квартирах военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова. В момент происшествия военкоры находились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщения об испорченных дверях приходили из Красносельского и Приморского районов.

Ранее полиция задержала украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста.

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