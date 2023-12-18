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Портал «Грамота.ру» назвал слово года

Слово «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру»

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Depositphotos

Слово «нейросеть» стало словом года по версии портала «Грамота.ру». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, выбор слова был основан на анализе больших данных, частотности запросов и экспертных оценках лингвистов, социологов и прочих специалистов.

В ходе процедуры выбора был составлен длинный список слов из различных областей, появившихся недавно и ставших популярными в 2023 году. В результате «нейросеть» набрала более 75% голосов. Далее следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%).

«Задача, которую мы перед собой ставим, — зафиксировать и проанализировать процессы, которые происходили в течение года в русской лексике, как с точки зрения чисто лингвистических новаций и трендов, так и с точки зрения отражения в лексике общественных настроений и изменений в образе жизни носителей», — поделилась главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселева.

До этого Кембриджский словарь называл словом года связанный с ИИ глагол «галлюцинировать».

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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