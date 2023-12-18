Стало известно, сколько россиян остаются без электричества из-за непогоды

Из-за непогоды без электричества остаются более 250 тысяч жителей Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило Минэнерго России в Telegram-канале.

Так, обесточенными остались 790 человек в Ростовской области, 138 тысяч человек в ДНР и 116 тысяч — в ЛНР.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, пояснили в ведомстве.

13 декабря стало известно, что сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега и ледяного дождя, которые приводят к обрыву проводов, в том числе от упавших деревьев.

15 декабря сообщалось, что дома более 679 тысяч россиян оказались обесточены из-за ухудшения погоды. В тот же день ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения.

18 декабря региональная прокуратура сообщила, что в городе Невьянск в Свердловской области около 14 тыс. человек остались без холодной воды и тепла в связи с вышедшими из строя насосами на водозаборе.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.