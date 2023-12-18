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В Ленобласти мужчину вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха ради денег

В Ленобласти мужчину похитили, избили, отрезали ему мочку уха и обокрали

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Shutterstock

В Ленобласти 57-летнего мужчину госпитализировали с многочисленными травмами после встречи с неизвестными. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в районе деревни Заречье, куда россиянина привезли, схватив его около дома. В лесном массиве мужчину избили, ударили ножом в левое бедро и отрезали мочку уха.

Злоумышленники украли десять тысяч рублей, мобильный телефон и ключи от квартиры, куда впоследствии отправились неизвестные.

Мужчину обнаружили местные жители и вызвали медиков. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и закрытый перелом ребер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент неизвестных разыскивают.

Ранее в Ленобласти иностранец попал в больницу после похищения и избиения лопатой.

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