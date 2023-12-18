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Россиянин попытался сломать инсталляцию в форме буквы Z и попал на видео

В Красноярске задержали мужчину за попытку испортить инсталляцию в виде буквы Z

В Красноярске полиция поймала мужчину, который попытался испортить инсталляцию с символом СВО. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Дзержинского. На кадрах с места инцидента заметно, как россиянин наносит удары по предмету в форме буквы Z руками и ногами.

В отношении россиянина решается вопрос о привлечении к ответственности. Помимо мужчины, задержали еще двоих участников. В их отношении составлены административные протоколы.

Участник, который нанес удары по букве Z записал видео, где он раскаивается в содеянном и извиняется перед участниками СВО, жителями региона и правоохранителями. Мужчина также сообщает, что подобное не повторится.

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