В Пермском крае подростков будут судить за серию заказных поджогов

Двух 15-летних подростков из Чайковского задержали за два заказных поджога, закончившихся уничтожением и порчей чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Один из школьников нашел в интернете подработку, после чего заказчик связался с ним и предложил оплату за совершение поджогов в его городе. Исполнителю также было необходимо снимать свои действия на камеру и получившиеся видеозаписи отправлять с целью подтверждения выполненной работы. Юноша рассказал об этом предложении своему приятелю, и тот согласился работать вместе и делить между собой полученные деньги.

В марте подельники подожгли городскую электроподстанцию, но пламя заметил прохожий и сообщил об этом в экстренные службы. Пожарные быстро потушили возгорание. Через несколько дней злоумышленники подожгли с помощью бензина железный контейнер с аппаратурой, принадлежащий одному из местных СМИ. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

После этого серийных поджигателей удалось поймать. Фигуранты раскаялись в содеянном и сотрудничали со следствием. Они пояснили, что решились на преступление ради денег, а о масштабах причиненного ущерба, который затем пришлось возмещать их законным представителям, даже не задумывались. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Сейчас правоохранители ищут «работодателя», заказавшего у несовершеннолетних порчу чужого имущества.

Ранее мужчина поджег свой дом и забросал два чужих коктейлями Молотова.