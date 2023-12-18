Россиянам объяснили, как меняется страховая пенсия при выходе на работу

Страховая пенсия пожилых людей, которые устраиваются на работу, перестанет индексироваться. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он напомнил, что страховую пенсию для неработающих граждан индексируют каждый год с 1 января на процент, который будет не ниже уровня инфляции. Если же пенсионер уволится с работы, индексацию возобновят, но не сразу.

«После увольнения должен пройти трехмесячный период, за который Социальный фонд РФ убедится, что на счет пенсионера не поступают страховые отчисления от заработка со стороны работодателей. После этого его пенсия будет проиндексирована на тот размер, который был объявлен в текущем году. Разницу за эти три месяца пенсионеру впоследствии также компенсируют», — уточнил Сафонов.

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко до этого говорила, что для того, чтобы в 2024 году пенсия была больше, выходящим на нее в следующем году прежде всего нужно быть официально трудоустроенным и получать белую зарплату.

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