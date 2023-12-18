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В Газе сообщили о 90 погибших при обстреле лагеря беженцев

Минздрав Газы: при обстреле ЦАХАЛ лагеря Джабалия погибли не менее 90 человек

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Athit Perawongmetha/Reuters

При обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на минздрав анклава.

«Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек», — сообщили в министерстве.

До этого военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в Газе.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ завершил боевые действия на территории больницы «Камаль Адван» в Газе.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС.

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