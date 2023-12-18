В Газе сообщили о 90 погибших при обстреле лагеря беженцев

При обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на минздрав анклава.

«Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек», — сообщили в министерстве.

До этого военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что обнаружили оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре в Газе.

Накануне стало известно, что ЦАХАЛ завершил боевые действия на территории больницы «Камаль Адван» в Газе.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС.