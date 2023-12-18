Россиянам назвали пять фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании

При поиске работы далеко не все задумываются о том, как нужно вести себя на собеседовании. Особенно сложно людям, которые длительное время сидели на одном месте. HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова рассказала «Газете.Ru», какие фразы не должны звучать на собеседовании и чем их лучше заменить.

Первая такая фраза — «У меня все написано в резюме».

«Собеседование подразумевает именно беседу. Поэтому категорично ссылаться на резюме не стоит. Это сразу оттолкнет и настроит против вас руководителя или HR-специалиста. К тому же подобная фраза подразумевает, что кандидат не считает своего собеседника важным звеном рабочего процесса. Человек, который проводит собеседование, точно читает резюме. Но ему нужно получить более развернутые ответы об опыте и экспертности кандидата. Ведь можно написать что угодно и красиво оформить с помощью карьерного консультанта, даже не имея необходимой квалификации. Также вы не можете указать абсолютно все в резюме, часть информации придется дополнить устно», — объяснила эксперт.

Вторая фраза — «Я никогда этого не делал».

«Очень важно не начинать отвечать на вопрос с отрицания. Но и врать, разумеется, нельзя. Нужно сделать акцент на том, что получается лучше всего, на свои сильные стороны. А по поводу отсутствия конкретного навыка лучше говорить: «У меня есть схожий опыт, я разберусь», «Я быстро погружусь в детали», «Я бы хотела это изучить, мне интересно». Рекрутер сопоставляет каждый ответ кандидата с описанием вакансии. Чем больше будет совпадений, тем выше шанс получить желаемую должность», — отметила она.

Третья фраза — «Мой предыдущий руководитель/коллеги/компания — кошмар».

«Здесь правило простое: о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего. Кандидат, который плохо отзывается о прошлой работе, в первую очередь ставит под сомнение свою способность находить общий язык с людьми. Соискатель должен всегда демонстрировать позицию Win-Win — стратегию сотрудничества, при которой обе стороны в выигрыше. Не обязательно рассказывать, что бывший начальник — «золотой человек». Достаточно сделать акцент на том, что вам удавалось выстраивать взаимоотношения, основанные на Win-Win подходе», — посоветовала специалист.

Четвертая фраза — «У меня нет вопросов».

«Когда кандидат не задает вопросы, он демонстрирует отсутствие лояльности и мотивации по отношению к компании. Стоит подготовиться к собеседованию, чтобы показать свою заинтересованность. Даже если вам предоставили всю информацию, можно спросить по поводу перспективы, какие основные задачи на ближайшие три месяца. Также нужно узнать, как происходит коммуникация внутри организации. Главное — не спрашивать о том, что уже было озвучено на собеседовании. В самом конце будет уместно задать вопросы об обратной связи и сроках поиска сотрудника», — подчеркнула HR-эксперт.

Пятая фраза — «Я более подробно расскажу руководителю/собственнику».

«Еще один яркий пример демонстрации того, что соискатель не считает рекрутера частью компании. Нужно понимать, что HR-специалист — это полноценная фигура, к мнению которой прислушивается собственник. Собеседование — это некий фильтр для кандидатов и через него нужно пройти. На этом этапе важно «продать себя»: презентовать кейсы, рассказать о навыках и подробно отвечать на все вопросы», — резюмировала специалист.

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