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В Киеве просел грунт около затопленной станции метро

УНИАН: около затопленной станции киевского метро просел грунт

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Около станции киевского метро «Демеевская» обнаружено проседание грунта под торговыми павильонами, передает украинское агентство УНИАН.

Как заявили в Киевской городской администрации, грунт в этом районе просел еще до закрытия шести станций метро. По информации пресс-службы, за участком установлен усиленный контроль, критических изменений не зафиксировано.

Станция «Демеевская» является одной из шести станций метро Киева, закрытых из-за разгерметизации тоннеля.

8 декабря в Киеве объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» синей ветки метро. Сообщалось, что это произошло из-за разгерметизации тоннеля, на стенах которого возникли трещины.

В тот же день советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что в затоплении городского метро виноваты бывшие президент и премьер-министр Украины Виктор Янукович и Николай Азаров.

Ранее в Раде предрекли новое происшествие после подтопления в киевском метро.

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