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В Роспотребнадзоре дали совет, когда лучше покупать елку

Роспотребнадзор: елку следует покупать в 20-х числах декабря, чтобы не осыпалась

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Живую елку следует покупать в двадцатых числах декабря, чтобы дерево не успело осыпаться до Нового года. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре.

«Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что ель должна быть с ровным толстым стволом без трещин, в противном случае она долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета, пояснили в ведомстве.

Там рекомендовали при выборе дерева растереть в руках несколько иголок — при этом должен ощущаться характерный запах.

В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать елку с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при перевозке, нужно попросить продавца положить его в пластиковую сетку, отметили в пресс-службе.

До этого в Госдуме рассказали, как легально срубить елку в лесу.

Ранее стало известно, какую елку будут ставить россияне к Новому году.

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