В Госдуме рассказали, как легально срубить елку в лесу

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал, что живую ель можно легально срубить в лесу, но только за деньги и только в определенных лесничествах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Живую ель можно легально срубить в лесу, но платно и только в некоторых лесничествах», – сказал Гаврилов, добавив, что для этого необходимо приехать на территорию лесничества, где под наблюдением специалиста выбрать дерево и самостоятельно его срубить.

По словам парламентария, в некоторых регионах эта услуга бесплатна, например, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за ель придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей.

Гаврилов отметил, что купить ель можно и через сайт госуслуг. Для этого необходимо выбрать лесничество, в котором собираетесь срубить елку, уточнить время рубки и адрес, где будет оформляться договор купли-продажи дерева.

Отмечается, что один человек может срубить и забрать только одно дерево высотой до трех метров.

До этого стало известно, что большинство (65%) россиян планируют поставить дома к Новому году искусственную елку.

Ранее сообщалось, что Венгрия может остаться без символа Рождества.