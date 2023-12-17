Подмосковного чиновника избили на концерте Басты

Трое неизвестных избили заместителя министра транспорта Московской области Дмитрия Минченко. Инцидент произошел на концерте рэпера Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в подмосковной Барвихе, сообщается в Telegram Baza.

По информации Baza, чиновника госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Дмитрий Минченко ходил на концерт Басты в «Барвихе Luxury Village» вместе с женой. Как позже женщина рассказала полицейским, народ на выступлении собрался какой-то агрессивный и они вместе с мужем решили уйти пораньше. Но не успели.

Минченко побывал на выступлении этого исполнителя, которое прошло в «Барвихе Luxury Village», вместе с женой. Супруга замминистра впоследствии рассказала полицейским, что пара решила покинуть концерт пораньше из-за наличия агрессивных слушателей. Женщина отлучилась в гардероб за вещами, а по возвращении увидела избитого мужа, лежащего в крови в окружении трех неизвестных. Минченко несколько раз ударили по голове.

Полиция ведет поиск нападавших.

До этого сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга избили депутата.

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