Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подмосковного чиновника избили на концерте Басты

Baza: замминистра транспорта Подмосковья Минченко избили на концерте Басты

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Трое неизвестных избили заместителя министра транспорта Московской области Дмитрия Минченко. Инцидент произошел на концерте рэпера Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в подмосковной Барвихе, сообщается в Telegram Baza.

По информации Baza, чиновника госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Дмитрий Минченко ходил на концерт Басты в «Барвихе Luxury Village» вместе с женой. Как позже женщина рассказала полицейским, народ на выступлении собрался какой-то агрессивный и они вместе с мужем решили уйти пораньше. Но не успели.

Минченко побывал на выступлении этого исполнителя, которое прошло в «Барвихе Luxury Village», вместе с женой. Супруга замминистра впоследствии рассказала полицейским, что пара решила покинуть концерт пораньше из-за наличия агрессивных слушателей. Женщина отлучилась в гардероб за вещами, а по возвращении увидела избитого мужа, лежащего в крови в окружении трех неизвестных. Минченко несколько раз ударили по голове.

Полиция ведет поиск нападавших.

До этого сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга избили депутата.

Ранее осетинский депутат избил учителя перед учениками младших классов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами