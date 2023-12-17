Мэр Воронежа пообещал убрать сугробы, на которых написали его фамилию

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отреагировал на сугробы на городских улицах, на которых нанесена его фамилия. В своем Telegram-канале он заверил, что кучи снега будут убраны.

Чиновник призвал авторов надписей на снегу не переживать за уборку сугробов.

«Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет, — будут обязательно убраны с улиц города», — написал Кстенин.

По его словам, как раз для этого снежные кучи и сформированы: под погрузку.

Также мэр заявил, что город очень сильно подвели управляющие компании. Он выразил уверенность, что «оценку их работе — точнее, ее отсутствию — дадут не только надзорные органы, но и собственники», которые своими руками исправляли ситуацию во дворах.

Накануне сообщалось, что в Воронеже на мужчину упал снег во время прогулки с собакой.

Ранее в Подмосковье лимузин застрял в снегу по дороге к невесте.