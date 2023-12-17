Переходившая Обь сибирячка провалилась под лед

На Оби 18-летняя сибирячка провалилась под лед, переходя реку. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

По информации службы, инцидент произошел 17 декабря. Девушка переходила реку Обь в районе, где находится промоина — это заметил рыбак, находившийся неподалеку. Мужчина сразу сообщил об этом в экстренные службы, которые направились к указанному месту.

Пока спасатели были в пути, девушка провалилась под лед. Ставший очевидцем произошедшего рыбак поспешил ей на помощь. Мужчина эвакуировал россиянку из воды и переместил на сани, а прибывшие к этому времени сотрудники экстренных служб оказали пострадавшей первую помощь.

Позже девушку передали медикам скорой помощи. Спасатели выразили благодарность рыбаку, благодаря которому удалось избежать непоправимых последствий.

Ранее россиянка, чья дочь провалилась под лед, стала фигуранткой уголовного дела.