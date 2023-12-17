Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Переходившая Обь сибирячка провалилась под лед

На Оби 18-летняя сибирячка провалилась под лед

close
100%
Shutterstock

На Оби 18-летняя сибирячка провалилась под лед, переходя реку. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

По информации службы, инцидент произошел 17 декабря. Девушка переходила реку Обь в районе, где находится промоина — это заметил рыбак, находившийся неподалеку. Мужчина сразу сообщил об этом в экстренные службы, которые направились к указанному месту.

Пока спасатели были в пути, девушка провалилась под лед. Ставший очевидцем произошедшего рыбак поспешил ей на помощь. Мужчина эвакуировал россиянку из воды и переместил на сани, а прибывшие к этому времени сотрудники экстренных служб оказали пострадавшей первую помощь.

Позже девушку передали медикам скорой помощи. Спасатели выразили благодарность рыбаку, благодаря которому удалось избежать непоправимых последствий.

Ранее россиянка, чья дочь провалилась под лед, стала фигуранткой уголовного дела.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами