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Во Франции полиция задержала мужчину, травившего мэра Парижа в интернете

Полицейские задержали мужчину, травившего мэра Парижа в сети

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Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Во Франции полицейские задержали 20-летнего мужчину, занимавшегося травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Об этом пишет газета Journal du Dimanche.

По данным еженедельника, задержанный является программистом. Молодой человек проживает в Париже. С июня по сентябрь он активно выступал против Идальго в соцсети X (ранее Twitter). Его обвиняют в призывах к ненависти или насилию в связи с происхождением, угрозах смерти и публичных оскорблениях.

«Скрывавшегося под псевдонимом Pinochet@75surCent идентифицировали следователи бригады по борьбе с преступлениями против личности и задержали в четверг, 14 декабря, а затем заключили под стражу», — говорится в публикации.

Мужчине грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере до €30 тысяч.

До этого газета The Guardian писала, что власти Парижа заявили о планах разрешить купание в Сене после проведения Олимпиады в 2024 году.

Ранее мэр Парижа Идальго сравнила соцсеть X с глобальной канализацией.

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