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Юристы сообщили о случаях отбирания детей у украинских беженцев

«Зеркало недели»: у украинских беженцев в Европе отбирают детей

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Vadim Ghirda/AP

Украинские юристы сообщили об участившихся случаях, когда у украинских граждан, находящихся в странах Евросоюза под статусом временной защиты, отбирают детей. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели».

В статье отмечается, что у 18-летней украинки Людмилы Колтуновской, находящейся во французском городе Эврё в статусе временной защиты, социальная служба прямо в роддоме отобрала и передала в приемную семью новорожденного младенца. По словам сотрудников соцслужбы, «мама холодно отнеслась к новорожденному».

Согласно информации издания, к борьбе за воссоединение матери и дитя подключились украинское посольство во Франции, министерство юстиции, волонтеры, однако на заседание суда никого из них не допустили. Суд тем не менее постановил вернуть ребенка биологическим родителям.

По словам адвоката пострадавшей Марины Семеновой, этот случай не является уникальным, аналогичные инциденты регистрируются в Эстонии, Дании, Польше и ФРГ.

«Выглядит так, будто Европа заинтересована оставлять украинских детей у себя», — полагает она.

В ноябре российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что у Россия есть информация о случаях отъема детей у украинских беженцев, которые находятся в странах Европы.

Ранее на Украине выразили обеспокоенность «утечкой мозгов».

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