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Российский школьник купил пистолет на маркетплейсе и принес его в школу

Под Нижним Новгородом подросток принес в школу пистолет с маркетплейса

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Pixabay

Под Нижним Новгородом подросток принес в школу пистолет, купленный на маркетплейсе. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Выкса. Восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет Stalker S17, который приобрел на маркетплейсе за 500 рублей. Покупкой он похвастался перед одноклассниками. Заметившая оружие директор учебного учреждения вызвала полицию.

Сообщается, что мать несовершеннолетнего знала о приобретенном сыном оружии, однако у женщины это не вызвало опасений. По ее мнению, он не мог никому навредить, передает NewsNN.

В результате школьника отправили на обследование, где его проверят на наличие склонности к совершению преступлений. Пневматический пистолет и пули к нему у подростка изъяли.

Ранее подросток прострелил себе губу из пневматического пистолета.

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