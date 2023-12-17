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Разыскиваемый член ОПГ почти 20 лет скрывался от полиции по съемным квартирам

В Саратове задержали члена волгоградской ОПГ за преступление 19-летней давности

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Саратове правоохранители задержали члена волгоградской организованной преступной группы (ОПГ) за совершенное 19 лет назад преступление. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержанный находился в международном розыске. Все это время ему удавалось прятался на съемных квартирах. Во время допроса он признал свою вину. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.

Стало известно, что в 2004 году задержанный был участником ОПГ известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. Тогда около местного бара мужчина выстрелил из охотничьего ружья в двух безработных, травмы оказались несовместимы с жизнью. Помимо этого, он также тяжело ранил еще двух людей.

Подозреваемый скрылся с места преступления. В отношении него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ и объявили в федеральный, а затем и международный розыск.

До этого в Новгородской области мужчина нанес своему знакомому травмы табуретом. После этого он схватился за нож и ударил женщину в область грудной клетки. Приехавшие на место медики оперативно доставили пострадавшую в больницу, поэтому врачам удалось ее спасти.

Ранее в Астрахани мужчину задержали за поджог в квартире, где он закрыл свою мать.

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