Власти предложили решение проблемы дефицита таксистов в РФ

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала в ходе пресс-конференции, что в Совет федерации направили предложение, которое поможет решить проблему с нехваткой водителей. Об этом сообщает РБК.

По словам Зариповой, в совете предложили временно разрешить мигрантам работу в такси. Предложение было направлено первому зампреду комитета Совфеда по экономполитике Алексею Синицыну.

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика», — объяснила Зарипова.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также говорила во время пресс-конференции, что в ЦБ наблюдается дефицит кадров, особенно в сфере ИТ.

До этого Telegram-канал «Москва с огоньком» сообщал, что в столице на выезде из делового центра «Москва-Сити» образовалась пробка из автомобилей такси.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.