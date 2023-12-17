Стало известно, какой алкоголь россияне покупают к Новому году

Россияне к Новому году стали чаще брать вино и все реже — крепкий алкоголь. К такому выводу пришли аналитики системы сервисов «Контур.Маркет», передает РИА Новости.

«Продажи вина выросли на 45% по отношению к прошлому году, а цены остались на уровне 2022 года — в среднем бутылка стоит порядка 350 рублей», — уточнили в исследовании.

Рост продаж вина фиксируется второй год подряд: в 2022 году он составил 6%. Хотя, вино за год подорожало на 18%. Спрос на шампанское упал на 5% в этом году. Эксперты связывают это с подорожанием игристого.

Спрос на крепкий алкоголь снизился на 23% после падения на 12% годом ранее. Пиво стали покупать меньше на 6%.

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