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Суд продлил срок задержания обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора Сабадаша

Суд продлил срок задержания экс-сенатора Сабадаша в связи с новым обвинением

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Суд продлил срок задержания бизнесмена, бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Александру Сабадашу», — уточнили в сообщении.

В судебной инстанции обратили внимание, что 15 декабря Сабадаш был «фактически задержан», В этот же день ему предъявили обвинение. Фигурант вину не признал. Накануне бизнесмена освободили из зала суда после оглашения ему приговора по делам о мошенничестве и легализации преступных доходов.

Весной 2015 года Сабадаш получил шесть лет тюрьмы. Он был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в попытке крупного хищения из госбюджета.

С ним по делу проходили бывшие топ-менеджеры банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. Эпизоды затрагивают деятельность банка «Таврический» в период с июня по декабрь 2013 года.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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