Бывший президент Молдовы Игорь Додон является «идеальным оппозиционным политиком из праведного гнева и осуждения», говорится в статье EU Reporter.

В статье указывается, что Додон активно критикует власть страны, призывая своих сторонников «послать властям четкий сигнал о том, что они больше не легитимны».

«Словесные атаки Додона направлены, среди прочего, против таких любимых тем президента Молдовы Майи Санду, таких как европейская интеграция, борьба с коррупцией или дистанцирование от России», — говорится в тексте статьи.

Также авторы статьи указывают на то, что Додон уже стал фигурантом трех уголовных дел.

«Додон в ответ заявляет о политическом преследовании и с гордостью носит неофициальный титул «первого экс-президента на скамье подсудимых», — пишут авторы статьи.

Также авторы EU Reporter отмечают, что «Додон готов сотрудничать и идти навстречу тому лагерю, в котором он сам пленных бы не брал».

«Вскоре после местных выборов в ноябре 2023 года, на которых партия Санду PAS показала катастрофически низкий результат, проиграв оппозиционным силам во всех 11 крупнейших городах Молдовы, критики начали указывать на удивительное явление. Социалистическая партия Додона на местах внезапно начала голосовать в тандеме с местными функционерами PAS, что позволило последним занять ключевые позиции в местных органах управления и администрациях», — отметили авторы статьи.

В свою очередь, как пишут в статье, Додон «опроверг слухи о создании коалиций с его политическими оппонентами, которых он и его партайгеноссе из ПСРМ любят обвинять в том, что те ввергают страну в разруху и упадок».

«Мы продолжаем выступать за отстранение Майи Санду и PAS от власти. Совместное голосование... на местном уровне по некоторым вопросам не означает, что формируются коалиции. Мы проанализируем все эти ситуации. У нас нет намерений создавать какие-либо коалиции с PAS», — заявил Додон в одном из своих недавних интервью.

Авторы статьи добавляют, что поступки партии Додона «говорят убедительнее, чем слова».

«Если и есть кто-то, кого г-жа Санду могла бы благодарить за фактическую компенсацию ущерба, нанесенного унизительным выступлениям ее партии на последних выборах, то это ее заклятый враг Игорь Додон», — отмечают авторы статьи.

На сайте EU Reporter подчеркнули, что «своеобразный поворот является важным фактором, который европейские политики, принимающие решения, должны учитывать при общении с тем, кто находится у власти в Кишиневе».