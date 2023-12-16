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В Москве установили причастных к нападению на полицейского в ТК «Садовод»

СК РФ установил причастность 11 лиц к нападению на полицейского в ТК «Садовод»

Следователи установили причастность 11 человек к нападению на сотрудника правоохранительных органов на территории торгового центра «Садовод» в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного управления СК РФ.

Как указано в заявлении, шестерых подозреваемых уже доставили в московское подразделение надзорного органа для допроса. Личности еще пятерых человек известны, и в данный момент стражи порядка принимают меры для их транспортировки в следственные органы.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц», — говорится в публикации.

Днем 16 декабря Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании мужчины, напавшего на полицейского на территории торгового центра «Садовод». В свою очередь, в пресс-службе ТК заявили, что инцидент произошел на соседней улице.

Позже в Telegram-канале столичного подразделения СК РФ появилась информация, согласно которой по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Через несколько часов представители московского следственного управления сообщили, что Люблинский районный суд Москвы избрал задержанному мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2024 года.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении на двух сотрудников Росгвардии.

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