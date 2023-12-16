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Захарова назвала мифом утверждения об изоляции России в мире

Захарова: утверждения об изоляции России являются информационной кампанией

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения об изоляции России в мире мифом и информационной кампанией, которая внедряется в умы. Соответствующее заявление она сделала на полях Международного кремлевского благотворительного кадетского бала, пишет ТАСС.

«[Утверждают на Западе] все время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это все миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы», — сказала она.

В этот же день Захарова отреагировала на инцидент с запретом интервью. Она рассказала, что интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой запретили к трансляции по болгарскому национальному радио: «Дышать в Болгарии еще можно?»

Захарова высказалась и на тему другого резонансного события — задержания в Эстонии бывшего редактора «Спутник Медиа» Аллана Хантсома. По ее словам, это указывает на «зачистку» инакомыслия в стране и показывает стремление Таллина выслужиться перед «западными кураторами».

Ранее Захарова оценила влияние новых ограничений ЕС на конкурентоспособность экономики РФ.

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