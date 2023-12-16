Судимым за педофилию хотят запретить приходить в образовательные учреждения

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности детей. Проект закона опубликован на сайте СОЗД.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что учитывается высокая степень потенциальной опасности лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для них предлагается ввести обязательный запрет на посещение образовательных учреждений и территорий отдыха для несовершеннолетних, а также «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

При этом исключение предполагается в том случае, если поднадзорное лицо является родителем ребенка и сопровождает его.

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