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Судимым за педофилию хотят запретить приходить в образовательные учреждения

Кабмин хочет запретить судимым за педофилию посещать образовательные учреждения

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, у которых есть судимость за преступления против половой неприкосновенности детей. Проект закона опубликован на сайте СОЗД.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что учитывается высокая степень потенциальной опасности лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для них предлагается ввести обязательный запрет на посещение образовательных учреждений и территорий отдыха для несовершеннолетних, а также «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

При этом исключение предполагается в том случае, если поднадзорное лицо является родителем ребенка и сопровождает его.

В ноябре суд в Москве приговорил к 13 годам тюрьмы продюсера за педофилию.

Ранее ребенок выдумал историю про педофила, чтобы объяснить дыру на варежке.

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