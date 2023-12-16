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Стала известна средняя стоимость выступления SHAMAN

Выступление SHAMAN продолжительностью 1,5 часа в среднем стоит 12 млн рублей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Средняя стоимость выступления российского певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) составляет 12 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в окружении исполнителя.

Для поездок до места проведения концертов артист выбирает тонированный автомобиль «Майбах» или минивен V-class. При этом первый используется во время коротких поездок продолжительностью до 1,5 часа, а второй — для более длительных путешествий.

Более того, в салоне минивена для артиста устанавливают матрас по размеру заднего дивана. В то же время от водителей требуют, чтобы они имели достаточно опыта и были отдохнувшими.

Как отметил источник, исполнитель уделяет большое внимание своей безопасности. При подписании контракта о проведении концерта SHAMAN ставит условие, согласно которому с момента прибытия и до вылета из того или иного города при нем должны постоянно находиться два охранника. Кроме того, во время концертов на каждую одну тыс. зрителей приходятся по восемь сотрудников.

Согласно полученной информации, в гримерке певца не бывает алкогольных напитков. Артист предпочитает утолять жажду обыкновенной водой или чаем, а также перекусывает фруктами и брускеттами.

За 1,5 часа выступления SHAMAN получает 12 млн рублей. Однако в зависимости от ситуации стоимость концерта может измениться, уточнил источник.

Ранее в двух городах России внезапно отменили концерты SHAMAN.

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