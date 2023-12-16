В Польше передумали распускать комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском

В Польше заявили о продолжении работы специальной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета Ту-154, жертвами которой стали президент Лех Качиньский и высшее руководство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни одно из положений, упомянутых министром [обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем], не предусматривает возможности ликвидации комиссии до окончания ее работы, то есть до августа 2024 года», — подчеркнул глава польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы в Смоленске Антони Мачеревич.

15 декабря стало известно о расформировании комиссии по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском. Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Перед этим глава канцелярии премьер-министра страны Ян Грабец рассказал, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов и счел ее работу поражением «во многих измерениях», но прежде всего с точки зрения престижа польского государства.

В тот же день стало известно, что МВД Польши намерено отказаться от версии вины России в крушении Ту-154 под Смоленском.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему в Польше отказались от обвинений в адрес РФ в крушении Ту-154.