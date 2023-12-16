Диетолог назвала причины ухудшения самочувствия за новогодним столом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нервозность перед праздниками, а также жирная и соленая пища на пустой желудок могут повлиять на самочувствие во время застолья. Подробностями она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Многие садятся за стол голодными и начинают сразу пить, плюс жирные, острые, соленые закуски могут вызвать гипертонический криз, проблемы со стороны поджелудочной железы, то есть обострение хронических заболеваний», — сказала она.

Особенно осторожными следует быть тем, у кого есть проблемы с почками, печенью, солями мочевой кислоты, а также нервной системой, добавила эксперт.

До этого врач Дарья Русанова дала совет, как не переедать за новогодним столом. Это важно, потому что при переедании человек начинает испытывать дискомфорт. Ему сложнее двигаться, снижается общая активность и мозговая деятельность, наступает сонливость.

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