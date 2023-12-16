Врач рассказала о пользе куриных сердечек

Диетолог Юлия Чехонина заявила о пользе куриных сердечек для здоровья зимой. Ее слова приводит «Лента.ру».

По словам диетолога, содержащийся в этом продукте витамин В12 может помочь человеку побороть сонливость, слабость и заторможенность, связанную с редким пребыванием на свежем воздухе в зимнее время.

Врач отметила пользу витамина В12 для формирования эритроцитов и укрепления костей. Противопоказанием к употреблению сердечек она назвала подагру.

«Не рекомендуются блюда из куриных сердец при почечнокаменной болезни (уратном нефролитиазе) и атеросклерозе, потому что в субпродуктах содержатся насыщенные жиры», — отметила она.

До этого врач рассказала, какие продукты снизят риск образования камней в почках.

Так, прежде всего эксперт советует включать в свой рацион продукты, которые снижают pH мочи и способствуют осаждению кристаллов мочевой кислоты. К ним относятся молоко, молочные продукты, хлеб, продукты, богатые витамином В6 (пшено, гречка, перловка, ячневая крупа), и продукты, богатые магнием. Помимо этого, важно потреблять разнообразные овощи и фрукты, нежирные рыбу и мясо, а также продукты, содержащие кальций.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.