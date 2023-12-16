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Россиянин изнасиловал ребенка спустя четыре дня после того, как вышел из колонии

В Кирове мужчина изнасиловал ребенка через четыре дня после освобождения из ИК

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Кирове мужчине грозит новый срок спустя четыре дня после освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее россиянин попал в колонию за насилие над ребенком. Он отбыл наказание и вернулся в Киров. Спустя несколько дней, по версии правоохранителей, мужчина отправился на железную дорогу.

Около путей он подстерег 13-летнюю девочку, которую схватил за шею и начал угрожать, после чего ударил кулаком по голове. Подозреваемый потребовал, чтобы ребенок следовал за ним. В результате они пришли к гаражному кооперативу, где рецидивист изнасиловал школьницу.

Мужчину задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Если его вина будет доказана, подозреваемый может получить срок до 20 лет.

Ранее в Петербурге пенсионерку госпитализировали после изнасилования в коммуналке.

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