Россиянин изнасиловал ребенка спустя четыре дня после того, как вышел из колонии

В Кирове мужчине грозит новый срок спустя четыре дня после освобождения из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее россиянин попал в колонию за насилие над ребенком. Он отбыл наказание и вернулся в Киров. Спустя несколько дней, по версии правоохранителей, мужчина отправился на железную дорогу.

Около путей он подстерег 13-летнюю девочку, которую схватил за шею и начал угрожать, после чего ударил кулаком по голове. Подозреваемый потребовал, чтобы ребенок следовал за ним. В результате они пришли к гаражному кооперативу, где рецидивист изнасиловал школьницу.

Мужчину задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Если его вина будет доказана, подозреваемый может получить срок до 20 лет.

Ранее в Петербурге пенсионерку госпитализировали после изнасилования в коммуналке.