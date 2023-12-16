Умер подорвавшийся на мине чиновник из Белгородской области

Умер заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мужчина скончался в больнице после усердной борьбы врачей за его жизнь.

Гладков выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что власти помогут всем, чем возможно.

13 декабря губернатор Гладков сообщал, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий.

Помимо Игоря Бородаенко ранения получила также глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.

Накануне Гладков сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в течение 14 декабря выпустили 15 снарядов по населенным пунктам Белгородской области.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.