В Псковской и Смоленской областях восстановили энергоснабжение

В Псковской и Смоленской областях возобновили подачу электричества, прерванную ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ в Telegram-канале.

«Электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, энергетики закончили главные ремонтные работы по массовым отключениям, но продолжают отрабатывать отдельные заявки в этих и других регионах страны.

Некоторое время назад губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии, и ввел режим ЧС в некоторых районах. По его словам, без электричества оставались около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.

До этого жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов.

Ранее эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту.