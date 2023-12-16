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Юрист объяснил, как запускать салюты в Новый год, чтобы не нарваться на штраф

Юрист Капштык: неправильный запуск салютов может обернуться арестом до 15 суток

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Pexels

Запускать салюты и петарды можно в период с 7.00 до 23.00, но существуют ограничения по местам запуска. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Юрий Капштык.

«Нельзя запускать салюты в крытых помещениях, но можно использовать бенгальские огни. Даже если и очень хочется, нельзя также запускать салюты с крыш, балконов, на сцене, на стадионах, спортивных площадках, во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций», — объяснил он.

Особое внимание на запрет использования на территориях особо ценных объектах, представляющих историческую и культурную ценность, кладбищ, религиозных объектов, а также заповедников и национальных парков.

«Запрещено применение на объектах, которые отнесены к категории взрывоопасных или пожароопасных, отводах железных дорог, ЛЭП, нефте- и газопроводов», — добавил эксперт.

За нарушение правил применения салютов предусмотрена административная по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) со штрафом до 1000 руб. или арест до 15 суток и 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) со штрафом от 5 до 15 тыс. руб., а для юрлиц штрафы от 300 до 400 тыс. руб, резюмировал юрист.

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