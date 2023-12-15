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Губернатор Иркутской области рассказал о ДТП с 18 автомобилями

Губернатор Кобзев: в Иркутске из-за коммунальной аварии столкнулись 18 машин

В Иркутске из-за коммунальной аварии участниками ДТП стали 18 машин, один человек пострадал. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Дорогу пришлось перекрыть. Все оперативные службы на месте, устраняют последствия, работают сотрудники ГИБДД, жду результатов предварительного осмотра места происшествия», — написал он.

Авария произошла на Кайской горе. Причиной стал прорыв сети водоснабжения. Губернатор сообщил, что к месту аварии были направлены машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Он также попросил водителей выбирать альтернативный путь объезда.

В МВД до этого сообщали, что на месте ДТП образовался завал из столкнувшихся легковых и грузовых автомобилей.

Необычное ДТП произошло накануне на МКАД. Две полосы движения перекрыли из-за столкновения четырех единиц техники.

Другая авария с неожиданным финалом произошла на Сахалине. Машина скорой помощи везла роженицу в перинатальный центр, один автомобиль не уступил ей дорогу, произошло столкновение. Обошлось без пострадавших, но у женщины начались схватки. Медработники сразу вызвали реанимобиль и сами приступили к ведению родов. У пациентки родилась здоровая девочка.

Ранее автолюбителям объяснили, что делать при ДТП со снегоуборочной машиной.

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