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В Нижневартовске мужчина с топором ворвался в банк и устроил погром

Вооруженный топором житель Нижневартовска устроил погром в офисе банка

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в офисе на улице 60 лет Октября. Именно туда вечером с топором пришел 50-летний местный житель. Он ворвался в помещение и стал ломать оргтехнику и мебель. При этом мужчина, по словам свидетелей, разговаривал с кем-то по видеосвязи. Люди во время налета не пострадали.

Росгвардейцы задержали злоумышленника на улице и доставили в психбольницу. Сейчас его проверяют, если нарушений в психике не найдут, мужчина будет отвечать за содеянное по закону.

Ранее обманутая мошенниками россиянка пришла в офис банка с ножом.

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