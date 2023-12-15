Выставку «Россия» назвали способом увидеть прошлое, настоящее и будущее страны

Выставка «Россия» формирует у граждан представление о разнообразии территорий, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в рамках программы в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме «Россия».

По словам политолога, выставка показывает прошлое, настоящее и будущее России.

«Реальность — это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве», — отметил Чеснаков.

Политолог добавил, что выставка «Россия» раскрывает новые возможности для развития.

Также Чеснаков отметил, что предстоящая президентская кампания 2024 года будет особенной, так как будут переосмысливаться взгляды на стратегическое развитие России.

«Очевидно, что действующий президент России Владимир Путин определяет повестку. И повестку самой кампании, и более широкую повестку страны и повестку мира. Поэтому от того, какие сигналы он сейчас дает, будет зависеть и ближайшее будущее и более далекие ориентиры», — сказал политолог.