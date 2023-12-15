Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выставку «Россия» назвали способом увидеть прошлое, настоящее и будущее страны

Политолог Чеснаков: выставка «Россия» формирует представление о разнообразии страны

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Выставка «Россия» формирует у граждан представление о разнообразии территорий, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в рамках программы в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме «Россия».

По словам политолога, выставка показывает прошлое, настоящее и будущее России.

«Реальность — это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве», — отметил Чеснаков.

Политолог добавил, что выставка «Россия» раскрывает новые возможности для развития.

Также Чеснаков отметил, что предстоящая президентская кампания 2024 года будет особенной, так как будут переосмысливаться взгляды на стратегическое развитие России.

«Очевидно, что действующий президент России Владимир Путин определяет повестку. И повестку самой кампании, и более широкую повестку страны и повестку мира. Поэтому от того, какие сигналы он сейчас дает, будет зависеть и ближайшее будущее и более далекие ориентиры», — сказал политолог.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами